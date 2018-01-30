Веселая вдова Хворостовского прервала траур ради банкета

Флоранс выглядит просто роскошно. Она очень похорошела и посвежела.

В христианской традиции установились сроки, во время которых родственникам умершего надлежит носить траур. По мужу он должен быть не менее двух лет, по жене, детям и родителям – один год, по дедушке и бабушке – шесть месяцев, по сестрам и братьям – четыре месяца, по дядям, тетям и двоюродным родственникам – три месяца.

С момента смерти от рака мозга прославленного оперного певца Дмитрия Хворостовского минуло всего два месяца, а его вдова Флоранс вместе с детьми Максимом и Ниной уже блещет в свете. Накануне, например, она пришла на гламурную вечеринку по случаю вручения премии Grammy в ресторан Marriot Marquis в Нью-Йорке.

От Флоранс было невозможно отвести глаз! Дизайнерское красное платье, подчеркивающее грудь, дорогие украшения – она сияла и улыбалась. Гости сошлись во мнении, что Флоранс очень похорошела и посвежела. Меньше всего она была похожа на убитую горем вдову. Жизнь-то продолжается!

На вечеринке гостей угощали коктейлями на основе водки, суши от модного шеф-повара, пельменями, салатами и экзотическими блюдами азиатской кухни. Между тем в христианстве существуют установки для овдовевшей женщины. Во время траура ей предписывается не носить яркую одежду, не посещать места развлечения, отказаться от алкоголя, обильной пищи и деликатесов, молиться о покойном и совершать добрые дела.

Публикация от Florence (@flosha1) Янв 29, 2018 at 1:06 PST

На церемонии вручения главных музыкальных наград планеты Дмитрий Хворостовского не отметили. Это вызвало справедливый шквал возмущения у поклонников, но, видимо, не у вдовы золотого баритона: от посещения банкета она все-таки не отказалась.