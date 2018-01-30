Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
Степан Арменович впервые встретился с экс-супругой приемного отца. Мужчина потребовал о Виталины объяснений: Степана возмущают обвинения, которые Цымбалюк-Романовская выдвигает против Джигарханяна, его родных и близких. Степан заявил, что не верит ни единому слову Виталины и не собирается ее прощать. "Даже если вы получите Нобелевскую премию, вы для меня навсегда останетесь человеком, который оболгал мою семью", – приводит слова Степана Джигарханяна сайт teleprogramma.pro.
Виталина, для которой появление в студии сына бывшего мужа стало неожиданностью, растерялась и начала оправдываться: "Я не считаю себя аферисткой. Камеры в театре я не устанавливала, записи на телевидение я не передавала". При этом гости, эксперты и зрители программы встали на сторону Джигарханяна и начали требовать от пианистки, чтобы та признала свою вину и принесла извинения Армену Борисовичу и его родным.
Степан Джигарханян попытался вразумить Цымбалюк-Романовскую. Он объяснял ей, что в такой сложной ситуации виноваты все, и никто не может заявлять, что он белый и пушистый. "Хочу указать на трагическую ошибку, которую вы допускаете. Вся ситуация, которая длится не первый месяц, объемная и многогранная, в такой ситуации нет человека, который прав по всем пунктам. Если слушать вас, вы правы во всем", – попытался объяснить Виталине Джигарханян.
Напомним, ранее Dni.Ru сообщали, что Цымбалюк-Романовскую подозревают в сговоре с мошенниками, нелегально захватившими часть квартиры Армена Борисовича в Староконюшенном переулке. Знаменитый актер пытается взыскать у компании "Сфера" деньги, причитающиеся ему за продажу своей квартиры в центре Москвы.
ООО "Сфера" зарегистрирована на набережной Тараса Шевченко. По бумагам компания занимается строительными изысканиями, ремонтом и бизнес-консультациями. Источники журналистов в налоговой инспекции рассказали, что адрес регистрации конторы вызывает у знающих людей опасения. Это излюбленное место "прописки" мошенников и фирм-однодневок.
По информации некоторых СМИ, газеты, и в этом случае не обошлось без бывшей жены Армена Борисовича Цымбалюк-Романовской. Якобы, именно она нашла для своего тогда еще мужа покупателей, согласных приобрести долю в квартире. Кроме того, когда "Сфера" перевела на счет Виталины, занимавшейся сделкой, половину необходимой суммы, платежи растворились.
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