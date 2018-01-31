Джигарханян хочет заткнуть рот бывшей жене
Сегодня, 31 января, вступило в силу решение суда о разводе Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. На закрытом слушании присутствовала экс-избранница артиста, самого его не было. Интересы актера представлял адвокат Евгений Парфенов. "Юридически с сегодняшнего дня брак считается расторгнутым", – заявил он.
Юрист сообщил, что о примирении бывших супругов не может идти и речи – прославленный артист не готов даже видеть пианистку. "То, что сейчас происходит в СМИ, очень огорчает Джигарханяна. Я бы обратился к Виталине, чтобы она прекратила ходить по шоу и рассказывать подробности их жизни", – цитирует Парфенова РЕН ТВ.
Адвокат выразил надежду, что судебным разбирательствам пришел конец, и рассказал о здоровье Джигарханяна. "Надеюсь, заседаний по бракоразводному процессу больше не будет. Он немного простужен, но вчера звонил и давал указания мне", – сообщил представитель актера.
Цымбалюк-Романовская была несловоохотлива. "Я согласна с любым решением, но не комментирую", – сказала журналистам бывшая жена мэтра.
Напомним, что Джигарханян решился на развод еще в прошлом году, и в конце ноября суд удовлетворил его требование. Однако в начале декабря Цымбалюк-Романовская подала апелляционную жалобу. Вот так и получилось, что юридически они остались мужем и женой. Говорят, узнав о вскрывшейся правде, артист ужаснулся.
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