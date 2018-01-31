Сафронов назвал виновника краха любви Джигарханяна

В очередной раз гостем программы "На самом деле" стала Элина Мазур. Бывшая помощница Виталины Цымбалюк-Романовской продолжила отвечать на неудобные вопросы.

Женщина поведала новые подробности скандального развода Армена Джигарханяна. Оказывается, резонансное похищение пожилого артиста из театра, в свое время переполошившее всю страну, дело рук Виталины Цымбалюк-Романовской. "Никакого похищения не было. Она сама позвонила его друзьям – Артуру Согомоняну – и попросила увезти его из театра. Виталина хотела госпитализировать Армена Борисовича по Скорой в психиатрическую клинику, но ей отказали. Тогда она позвонила друзьям и пожаловалась на агрессию Джигарханяна, попросила его увезти", – заявила Мазур.

Всю программу Элина говорила, что стала жертвой коварной Цымбалюк-Романовской, запудрившей ей мозги. При этом Маур уверена, что в этот раз выйдет сухой из воды, в отличие от бывшей подруги: "Я на самой себе жирной точки не поставила. Я очень хорошо отдавала себе отчет, что у Цымбалюк-Романовской нет ни единого шанса выйти из этой истории хоть как-то в чистом виде", – заявила бывший представитель пианистки".

В конце передачи в студии появился известный художник Никас Сафронов. Он уверен, что именно Мазур воспользовалась Виталиной, чтобы заработать денег на обеспеченную старость. Сафронов считает, что брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской разрушила Мазур.

"Я против вас сегодня. Мне не очень приятно это говорить. Вы не стоите на одной точке. Я знал давно Армена Борисовича, потом он представил мне свою невесту, жену, они приходили ко мне в гости. Я говорю о любви. Что 15 лет они любили друг друга. Эта дама пытается сказать, что Виталина корыстно готовилась к этому заговору. Если бы я жил с женщиной, я бы оставил ей все. Порядочный Армен Борисович оставил все Виталине. Я против того, чтобы обвинять ее во всех грехах", - заявил Сафронов.