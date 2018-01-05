Дана Борисова собралась в монастырь

Дана Борисова поделилась со своими подписчиками в Instagram планами на ближайшее будущее – уехать в монастырь. Кроме того, она рассказала о трудностях в отношениях с дочерью.

Дана Борисова поделилась со своими подписчиками планами на ближайшее будущее. "Готовлюсь к большой поездке в Рыльский монастырь на Рождество к могиле старца Ипполита, который излечил многих от зависимостей", – рассказала ведущая.

Она добавила, что едет туда не только посетить могилу, но и намерена встретить там праздник. Кроме того, артистка поделилась впечатлениями от встречи с дочерью. Ранее каждое такое свидание заканчивалось восторженным рассказом, однако на этот раз все пошло не так.

По всей видимости, Дана Борисова теряет контакт с ребенком. "Зайка изменилась за эти дни,чувствуется, что девочке "много хорошего" говорят о маме в той семье😒😪😒", – рассказала она, сопроводив все хэштегом "доченьку накрутили".

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Янв 4, 2018 at 8:27 PST

Напомним, конфликт Даны Борисовой с бывшим мужем, который тлел уже давно, разгорелся с новой силой, после того, как ведущая решилась раскрыть некоторые детали. По ее словам, экс-супруг сначала через суд попытался заставить ее платить алименты, а затем решил ограничить ее свидания с дочерью.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Янв 4, 2017 at 12:28 PST

"Максим настаивал на том, что я могу видеть дочь только два раза в месяц по одному часу в его присутствии", – рассказала Дана Борисова. В конечном итоге справедливость восторжествовала и ведущая получила право видеться с ребенком.Однако и на этом проблемы не прекратились – бывший муж возмутился тем, что Борисова отвела ребенка в маникюрный салон.

Публикация от Полина Аксенова (@polina_aksenova_2007) Дек 7, 2016 at 3:47 PST

"Больше никаких маникюров, это какая-то проституция, в школу я Полину вожу и отвечаю за ребенка, а такие цветные ногти девочке ни к чему. не разлагай ее!", – показала она сообщение от экс-супруга. Вдобавок ко всему, он назвал ее Иудой и конченной наркоманкой. "Я просто убита такими заявлениями. Мне непонятно, как можно писать такие вещи женщине, матери, человеку, которому ты когда-то клялся в любви", – призналась Дана Борисова.