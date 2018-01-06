Состояние двухлетнего сына актрисы Галины Боб резко ухудшилось

Звезда сериала "Деффчонки" Галина Боб рассказала о проблемах со здоровьем у ее двухлетнего сына Льва. Ребенок подхватил острую вирусную инфекцию и попал в реанимацию.

На своей странице в Instagram актриса Галина Боб поделилась "сторис" из больничной палаты. В медицинском учреждении она оказалась из-за своего двухлетнего сына Льва, которому внезапно стало плохо из-за острой вирусной инфекции.

"Сегодня мы покатались на скорой помощи... Лев Сергеевич заболел", – поделилась актриса со своими подписчиками. Ребенку сделали укол. Позже Галина Боб рассказала, что после этого ее сын побывал в реанимации, после чего ему поставили капельницу. Все это время актриса была рядом, веселила и поддерживала сына.

Подписчики актрисы оставили теплые слова и пожелания скорейшего выздоровления под последним опубликованным Галиной Боб сообщением в Instagram. "Скорейшего выздоровления рыжику ☀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Выздоравливайте поскорее! А вам Галина сил и терпения...", "Лучик добра вам Галя!☀️ Выздоравливайте!❤️", "Выздоравливайте скорее🙏🙏🙏 и пусть больше не болеют ваши детки! Здоровья им и вам🙏🙏🙏🙏", "Рыжику здоровья богатырского💪поправляйтесь и больше не болейте🌞", – поддержали комментаторы актрису и ее ребенка.

Публикация от Galina Bob (@galabob) Янв 4, 2018 at 9:32 PST

Отметим, у Льва уже есть своя страница в Instagram, которую за него ведет Галина Боб. На этот аккаунт подписаны свыше 100 тысяч человек. Ребенок – настоящая звезда Сети.