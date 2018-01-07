Секс-символ "Дома-2" рассказала об оргазме с 19-летним любовником
Звезда "Дома-2" Марина Африкантова поделилась своим счастьем – в постели и в отношениях со своим юным любовником она просто счастлива. Не постеснялась красотка привести самые интимные подробности совместной жизни с Романом Капалой.
"Он прекрасен в постели, и я просто не верю, что ему 19 лет. С Ромой я забыла все, что было "до". Он перебил вкус всех мужчин. Рома доводит меня до оргазма", – цитирует красотку портал Dom2.Life. Она добавила, что давать своему любовнику советы в постели ей не приходится. "Но если мне захочется сделать что‑то по‑другому, – говорю", – призналась девушка.
Впрочем, есть у влюбленных и некоторые расхождения в сексуальных предпочтениях. "Он любит долго, а я нет. Мне просто начинает надоедать. Все хорошо в меру", – посетовала Марина Африкантова. Она подчеркнула. что есть множество других вариантов, как получить и доставить удовольствие своему партнеру в постели.
"Мы пробуем много разных поз, в основном Рома решает, мне это нравится. Последнее время я всегда начинаю сверху, приходится работать первой", – рассказала девушка. Самый незабываемый, по ее словам, секс, был у красотки с Романом Капалой в океане. "Не скажу, что было комфортно, но ощущения классные", – вспомнила она.
"Сексуальная совместимость мужчины и женщины – основа отношений. Без хорошего секса они обречены", – уверена звезда "Дома-2".
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