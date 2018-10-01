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Женихи нанесли удар Бузовой на шоу

Ольга Бузова. Фото:instagram.com/buzova86
Помочь разобраться Ольге Бузовой с претендентами на ее сердце в Италию прибыли подруги и младшая сестра. Поющей ведущей не понравилось, что один из них осыпал женщин комплиментами, поэтому она устроила сцену ревности. Мужчина заявил, что ему не пришлась по вкусу такая провокация, а другой кандидат вовсе предпочел Ольге два миллиона.
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На шоу "Замуж за Бузову" из 15 претендентов на сердце Ольги Бузовой осталось только четверо. Поющая ведущая заявила, что совсем запуталась, и призвала на помощь подруг и младшую сестру Анну. Те, прибыв в Италию, общались с мужчинами и задавали провокационные вопросы, причем при Ольге. 

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Не обошлось без скандала. Бузова поинтересовалась у каждого кандидата мнением о подругах. Во время беседы с Денисом Лебедевым Ольга обиженно отметила, что он оказывал им много внимания. "Ну такие у тебя подруги. Ты шикарнее, спору нет", – оправдался тот. "Мой мужчина никогда не будет делать комплименты другим женщинам, даже если это мои подруги", – заявила Бузова.

Денис не нашелся с ответом, и Ольга ушла, бросив напоследок: "Общайся! Делай комплименты!" Лебедев последовал за ней, и уже наедине Бузова упрекнула его в том, что он якобы хочет понравиться ее подругам. Денис ответил, что это ошибочное мнение. Мужчина не только успокоил ее, но и развеселил.

Однако позже Денис Лебедев на шоу "Замуж за Бузову" высказался негативно в адрес невесты: "Мне вообще не понравилась вот эта провокация, и вообще такая ситуация крайне не нравится". Еще один удар, куда более неприятный, нанес ей Евгений Назаров. Мужчина, не дождавшись ни одного свидания с Ольгой Бузовой, предпочел два миллиона рублей роскошной невесте и покинул проект. Это обстоятельство вызвало слезы у Ольги Бузовой.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

У себя на страничке в Instagram поющая ведущая написала: "К моему великому сожалению, реальность 21-го века: мужчина, который пришел якобы бороться за мое сердце, выбрал легкие деньги... Я не могу принять и понять этот поступок до сих пор. Ты не нашел минуты, чтобы позвонить и объяснить мне все лично. Ни во время проекта, ни после. Печально. 😔 Неприятно. И правда, людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошел. Спасибо тебе, что я это узнала тогда. Единственный раз, где ты был честен – это когда забрал деньги".

Автор: Наталья Аряева1 октября 2018, 11:31
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