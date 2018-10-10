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Шоу-бизнес

Изменник Соколовский нашел другую женщину

Влад Соколовский. Фото: instagram.com/vs20
Артист Влад Соколовский недолго страдал после расставания с супругой, певицей Ритой Дакотой. Как утверждает исполнительница, больше месяца он строит отношения с другой женщиной.

Продолжение: С кем проводит время предавший Лорак муж
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Влад Соколовский и Рита Дакота олицетворяли любовь и счастье. Пара закатила шикарную свадьбу, а в прошлом году певица подарила мужу дочь Мию. Регулярно супруги выкладывали в социальных сетях общие фотографии и видео, много путешествовали вместе, даже вели влог. Известие о разводе грянуло как гром среди ясного неба, причем не только для многочисленных фанатов пары, но и для журналистов.

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По словам Риты, она подала на развод, когда узнала об изменах мужа, которого якобы прикрывали не только друзья, но и близкие родственники. Однако поклонники тешат себя надеждой, что Соколовский и Дакота могут помириться. Поводом для этого послужило заявление Влада о том, что он очень любит дочь и сделает все для ее блага, а также "по-человечески" всегда будет любить Риту. "Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что выводы на будущее я сделал", – заявил Соколовский на своей страничке в Instagram.

Фанаты принялись бомбардировать Риту жалостливыми комментариями и посланиями в виде трогательных видео, сделанных самостоятельно из общих фото и роликов некогда счастливой пары. В итоге Дакота опубликовала пространный текст, в котором обратилась к поклонникам с просьбой прекратить ее донимать.

"У Влада новая жизнь, новая девушка уже больше месяца. Ни извиняться, ни постараться вернуть семью он не пытался. Возможно, оттого что знает меня хорошо и понимает, что такое простить я никогда не смогу. Возможно, потому что он давно меня не любит, и вся история с семьей была удобна для влога, картинки и рейтингов. А жена-композитор – для карьеры. Знать, что тебя использовали – жутко. Знать, что не любили – еще более жутко. Но и с этим я справлюсь", – заявила Рита.

Автор: Наталья Аряева10 октября 2018, 12:11
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Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского

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