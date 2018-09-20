"Худший день в жизни": Дакота оценила встречу с Соколовским

Певица Рита Дакота поделилась своими мыслями с подписчиками. Девушка расстроилась из-за встречи с пока еще мужем артистом Владом Соколовским.

Известный юрист Катя Гордон, которая представляет сторону Риты в нашумевшем бракоразводном деле, сообщила, что сегодня, 20 сентября, завершился процесс переговоров. Супругам пришлось встретится и провести вместе несколько часов, чтобы обсудить множество моментов.

Отметим, что тем же вечером Дакота сообщила подписчикам, что ей было тяжело видеть некогда любимого мужчину. "Сегодня был самый худший день в моей жизни. Самый сложный, самый мерзкий. Я никогда не думала, что такой день вообще когда-то станет возможным. Но, похоже, это все. Я перелистываю новую страницу своей жизни и больше никогда-никогда не стану вспоминать о своем прошлом. Пусть это станет просто историей", – написала звезда в личном Instagram.

Также Рита отметила, что единственной отдушиной для нее сейчас является дочь Мия. "Уткнусь ей сейчас в шею и все остальное станет таким мелким и неважным", – завершила свое послание певица.

Отметим, что эта встреча удручающе подействовала и на Влада Соколовского. Впервые после известия о разводе артист прокомментировал свои семейные дела. "Моя глобальная ошибка преподала мне серьезный урок. С уверенностью могу сказать, что свои выводы на будущее я сделал. Именно за это я очень благодарен этой жесткой жизненной ситуации", – написал певец.

Также Влад признался, что очень любит свою дочь и всегда будет рядом с ней. А Дакоту будет всегда "по-человечески любить", так как она – мать их ребенка.