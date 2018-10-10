Валерия заявилась к Дробышу в леопардовых панталонах

Певица Валерия вышла в свет в экстравагантном наряде. Образ звезды вызвал бурю эмоций у поклонников.



Певица опубликовала в личном микроблоге снимок с открытия онлайн школы шоу-бизнеса продюсера Виктора Дробыша. Звезда пришла на торжественную презентацию, чтобы пожелать удачи другу и поддержать проект.

На фото Валерия стоит преобнявшись с Виктором, она облачена в черную футболку с ненавязчивым принтом, модные в этом сезоне укороченные брюки с высокой талией леопардовой расцветки и туфли в тон штанам. В руках знаменитость держит светло-коричневую сумку от известного бренда. Из аксессуаров на ней только часы и черный ремень.

Мнения поклонников на счет образа звезды разделились, однако и те и другие отметили, что Валерия выглядит необычно. Те, кто критиковал облачение певицы, говорили, что артистке, срочно необходимо поменять туфли, мол, оттенок “леопарда” на обуви конфликтует с расцветкой на штанах. Также они отмечали, что анималистические принты очень агрессивны и поэтому могут смотреться вульгарно.

“Валерия, вы замечательно выглядите– фигура, лицо, прическа! Но иногда как оденетесь! Видно, что вещи не дешевые– но вместе, ей Богу, как из Second Hand! Восхищаюсь вашими бизнес– идеями! Но не туфлями (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Валерии надо было одеть черные туфли и рыжий пояс!!!🙄”, “ну не совсем так уж все плохо! Если леопард хорошо смотрится на Beyoncé, то это не значит он будет хорошо смотреться на других. Есть очень хорошие имиджи @valeriya, но там от отсутствует леопард”, “Туфли все портят, разняться, так как леопардовые узоры разные у туфель и брюк. А если просто туфли беж или черные было бы очень стильно”, – рассуждали подписчицы артистки.

Между тем, поклонники, которым наряд звезды пришелся по вкусу, неустанно защищали любимицу от нападок. “Образ на высоте😍👍”, “Какие у вас туфельки симпатичные😍”, “Ага.😂 черные туфли обязательно... Непременно рыжий пояс... И, пожалуйсто, Валерия, красный берет и зеленые перчатки😂😂😂😂😂😂😂!”,” Когда девушка с банками начинает советовать в одежде, я начинаю бояться))) 🤣”, “Хороши панталошки, огонь!”, Валерия как всегда, радует глаз безупречным вкусом! 💖, – писали фолловеры.

Обсудив наряд певицы, поклонники принялись “разбирать” Виктора Дробыша. Пользователи Сети заметили, что продюсер на снимке выглядит напряженным: “Фото классное , супер , Валерия здесь особенно хороша ! Ну продюсер он как обычно )))”, “Сурьезный не то слово👌 Валерия,Вы тут так на него смотрите😄😂Клевая фотка вышла,с изюминкой.👍Образ отпадный у Вас .😍”, “Виктор Яковлевич серьезный наверное потому,что мысли у него серьезные, все-таки Человек деловой!😉❤️”, “Дробыш это что за рейтузы? Красавчик!!”