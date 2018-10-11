"Где красота?": невеста Тимати сняла расплывшуюся Рудову
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Рудова опубликовала фотографию, которую сделала ее подруга, невеста рэп-исполнителя Тимати, модель Анастасия Решетова. Женщины посетили салон красоты. Обе выбрали для выхода в свет черные легинсы, свободные толстовки в тон и белые кроссовки.
Решетова запечатлела Рудову в кресле в тот момент, когда мастер трудилась над ее ногтями. Актриса предстала перед подписчиками в далеко не лучшем виде. "Наконец-то хоть одно реальное фото в инсте.. Или когда подруга лучший фотограф ЭВЕР! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – с иронией подписала кадр Рудова.
Не все поклонники оценили чувство юмора актрисы. "Наталья! Ты как всегда блестяще", "Где красота хваленая??", "Толстая какая😨раньше все фотки через фотошом?", "Как всегда чудо чудное! Ты прекрасна!", "Мне нравится, что Вы такая какая есть... настоящая👍и не боитесь показаться смешной", "Вот эта КОРОВА", "Кто то фотошопит, делает ноги худее а Наташа наоборот", "Не самая удачная фотография, но уверена, что подруге понравилась", "Расплылась как медуза", – прокомментировали кадр пользователи Сети.
Ранее Рудову заподозрили в интрижке с сыном российского миллиардера. Предполагаемый любовник 35-летней артистки еще не окончил институт. Поводом для слухов послужил снимок актрисы, сделанный во время отдыха в Ницце. Рядом с Натальей Рудовой пристроился младший сын миллиардера Сергея Саркисова – 19-летний Сергей. Однако эти данные остались без комментариев и со стороны юного Саркисова и со стороны Рудовой.
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