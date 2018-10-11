Больная Началова оставила трогательное послание дочери
В кадре Юлия с Верой сидят на кожаном диване в одежде схожей гаммы. Артистка – в коротком цветастом платье, а малышка – в бирюзовых брюках, клетчатой рубашке и жилете.
"Когда ты появилась на свет, моя жизнь изменилась. Я всегда буду рядом с тобой…" – написала певица. Поклонники восхитились фотографией и трогательным посланием Началовой дочери. "Доченька, это такое счастье. Здоровья вам. Вы красивы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мамочка с дочей такие красапеточки!!!)", "Великолепный ребенок, подарок судьбы", – прокомментировали пост исполнительницы подписчики.
Отметим, с отцом девочки, футболистом Евгением Алдониным, певица прожила в браке пять лет. Развелись они в 2011 году. Однако ради малышки бывшие супруги поддерживают дружеские отношения. Несмотря на нехватку времени, Юлия старается проводить как можно больше времени с дочкой.
Напомним, ранее стало известно, что на протяжении нескольких лет Началова страдает от коварного заболевания – мигрирующей подагры. Чтобы спрятать воспаленные суставы, артистка периодически носит перчатки. Певица тщательно скрывала болезнь, однако из-за слухов ей пришлось откровенно рассказать о недуге.
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