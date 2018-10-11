Звезда "Дома-2" снимается за секс и вино

Отец участницы телестройки Маргариты Овсянниковой сделал шокирующее заявление. Пожилой мужчина бросил камень в огород Анастасии Ендальцевой.

Александр Овсянников заявил, что звезда реалити-шоу снимается на проекте ради секса и алкоголя. Чем девушка так насолила ему, остается загадкой.

"Кстати, Ендальцева как раз единственная не из-за денег на проекте. Это ее выгодно выделяет среди людей купюр. Ее смысле нахождения на проекте – бесконечный…, желательно побольше хорошего вина. За периметром вряд ли хорошие… на нее позарятся", – написал мужчина в Instagram. На запись обратил внимание аккаунт kuzkin_durdom2 в соцсети, освещающий новости телестройки.

Однако вскоре отец Овсянниковой, видимо одумавшись, удалил свои высказывания. Возможно, мужчина сделал это после того, как его призвали к совести зрители "Дома-2". Некоторые из них в Instagram отметили, что негоже говорить такие вещи о девушке человеку, у которого дочь занималась эскорт-услугами.

Отметим, что слова Александра Овсянникова вызвали дискуссию среди пользователей соцсети. Они поделились своими мнениями о Ендальцевой.

"Она больше строит из себя роковуху, то женщину, которая не всем по зубам, а на деле кому она там нужна?! Сидит и сама себе цену набивает!", "У Ендальцевой было двое парней, и это было в паре. А давайте глянем на других, то Африка медленно переползающая из кровати в кровать. Майка с чертовой дюжиной. Ира, мямля, сменяет партнера за партнером", "А мне кажется, она более менее естественно ведет себя! Если считать, с кем строила отношения за этот период, то выходит всего пара человек", – разделились мнения фолловеров.