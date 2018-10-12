Известная певица шокировала "голым" фото
Фанаты Риты Оры в восторге: 27-летняя британская певица продемонстрировала роскошное тело, прикрыв некоторые его части. На артистке – только красные перчатки.
Откровенное фото было сделано для журнала Clash. Ора сопроводила снимок новой песней Let Me Love You.
Рита не стесняется своего тела и часто демонстрирует его фанатам. Однако для этого она, как правило, выбирает откровенные наряды, а не оголяется. К примеру, на одном из концертов певица выступала в топе и латексных шортах, обнажающих ягодицы.
А в августе этого года, во время итальянских каникул, британская звезда решила позагорать без купальника. На яхте недалеко от берега певица избавилась от лишней одежды, а бойфренд с удовольствием помог ей.
Пара внимательно рассматривала обнаженную грудь артистки и что-то обсуждала. Исполнительница тут же попала в объективы вездесущих папарацци, которые не преминули порадовать фанатов Риты результатами своей охоты.
Rita Ora goes topless as she relaxes on a yacht with boyfriend Andrew Wyatt https://t.co/3R1cpX7nEV— The Sun (@TheSun) 9 июня 2018 г.
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