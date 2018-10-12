Выбравший деньги участник "Замуж за Бузову" раскрыл победителя шоу

Бывший участник "Замуж за Бузову", миллионер Евгений Назаров, раскрыл причину ухода из проекта. По его словам, на руку и сердце Ольги претендовал более достойный мужчина.



Когда Назаров объявил о желании взять два миллиона и уйти из шоу, Бузова испытала шок. Поющая телеведущая не могла поверить, что мужчина, который так красиво ухаживал, смог с такой легкостью отказаться от ее любви.

Поклонники тоже осудили миллионера – они не понимали, зачем состоятельный человек согласился взять деньги. В свое оправдание Евгений сообщил, что средства, которые он получил на проекте, пойдут на благотворительность. Однако Бузова все равно расценила поступок Назарова как предательство.

Перед уходом мужчина отдал Бузовой письмо. Ольга держала в тайне его содержание. Певица и миллионер обязались раскрыть текст послания позже. И вот Назаров выполнил обещание. В прямом эфире личного Instagram несостоявшийся жених Бузовой зачитал послание.

Как выяснилось, Назаров ушел с шоу "Замуж за Бузову", так как понял, что победитель уже определен и это не он. Самым достойным претендентом на сердце звезды Евгений назвал Дениса Лебедева.

"Особенно близко я общаюсь с Денисом. Мы живем с ним в одной комнате уже месяц, и я реально вижу и слышу, как он к тебе относится, даже в твое отсутствие. Он испытывает настоящие, искренние, сильные чувства к тебе. Он мне как другу по секрету сказал, что очень давно таких чувств к девушке не испытывал. На днях он рассказал мне про ваше свидание и общение. И я понял, что эти чувства взаимны, хоть ты их и мастерски скрываешь", – заявил Назаров.

Также миллионер предостерег Бузову от Валентина Коробкова. По словам Евгения, Ольге стоит держаться подальше от него, так как Коробков является "двуличным" человеком, сообщает Teleprogramma.pro.