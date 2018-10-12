Эдгард Запашный сообщил о подлом сговоре с известной певицей

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артист рассказал зрителям, что разыгрывал отношения с известной певицей ради пиара.



Эдгард признался, что в начале карьеры, пользовался грязными уловками шоу-бизнеса – изображал любовь с известной певицей Еленой Темниковой. Это был пиар-роман, который должен был создать шумиху в прессе и увеличить его популярность.

Запашный строил из себя героя-любовника, ловеласа-холостяка, когда дома его ждала верная подруга – заслуженная артистка цирка Елена Петрикова. Эти отношения, которые продлились более десяти лет, Эдгард скрывал.

"Я тогда жил с Леной уже 13 лет. Ей, я думаю, было обидно. Но никто про нас не знал. Лена понимала, что это некая игра. Замдиректора федерального канала вызвал меня и сказал: "Эдгард, нам нужна любовная история про тебя и одну звезду". А когда я спросил, зачем мне это, он спросил в ответ: "Ну тебе же нравится сниматься на нашем канале?" – сообщил дрессировщик.

Примечательно, что в цирке все знали о настоящих отношениях Запашного. Однако Эдгард два месяца делал вид, что у него любовь с Темниковой, которая на тот момент была солисткой группы SEREBRO.

К слову, с певицей дрессировщик виделся лишь дважды, однако это не помешало общественности верить в их бурный роман. Красивую историю отношений придумали пиарщики федерального канала и желтая пресса.

В газетах писали, что Запашный ради Темниковой готов звезду с неба достать. Например, однажды, получив травму на шоу "Король ринга" на Первом канале, "преодолел 700 километров, чтобы побыть с любимой девушкой, когда та находилась на гастролях".