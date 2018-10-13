После скандального видео с "проституткой" Глушаков остался без денег

Скандальный бракоразводный процесс футболиста Дениса Глушакова и его жены Дарьи, ворвавшийся в медиопространство после появления в Сети видео со спортсменом и незнакомкой, отдыхающих в бане, продолжается. В преддверии крушения брака бывшие возлюбленные остались без денег и имущества.

Никулинский районный суд Москвы наложил арест на совместное имущество – квартиры, машины и банковские счета – Дениса и Дарьи Глушаковых, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря суда Людмилу Косныреву. Решение было принято в рамках иска бывшей возлюбленной футболиста о разделе нажитых за годы семейной жизни богатств.

Арест имущества выражается в запрете на регистрацию, переход прав собственности на квартиры, автомобили и регистрацию сделок по данному имуществу. Касается он и банковских счетов. Это значит, что теперь футболист не имеет права распоряжаться собственными деньгами. Звучит логично, ведь специалистам предстоит поделить семейные финансы в соответствии с законом, и важно, чтобы сумма. о которой идет речь, не изменялась. Вопрос о том, на что жить Глушаковым, пока идет судебная тяжба, остался за скобками.

Напомним, Дарья Глушакова подала на развод. Помимо раздела имущества, он хочет, чтобы дети остались с ней, требует от футболиста выплаты алиментов на дочерей и на себя до достижения младшей дочери трехлетнего возраста. Денис Глушаков также планирует взыскать с супруги алименты на сумму в 80 тысяч рублей.

Скандального флера разводу добавило видео, снятое Дарьей Глушаковой и появившееся в Сети в тот момент, когда у капитана "Спартака" на работе стали появляться проблемы. На записи видно, что спортсмен отдыхает в бане с девушкой. Дарья Глушакова назвала ее проституткой. Однако сам футболист позже пояснил, что это его новая возлюбленная, с которой он живет после окончательного разрыва с женой. Дескать, их отношения давно сошли на нет, поэтому Глушаков чувствовал себя абсолютно свободным в поисках новой любви.