"Это не была любовь с первого взгляда": жена рассказала о расставании с Пресняковым

Певец Никита Пресняков стал звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Артист рассказал о том, как складывались отношения с будущей женой Аленой Красновой, и признался, что они даже расставались на некоторое время.

Никита Пресняков на пять лет старше Алены Красновой. Они были соседями, однако лишь когда Алене было 17 лет, артист обратил на нее внимание. Причем вначале Никита не показывал ей, что увлечен, поэтому однажды наступил момент, когда Алена сама отвела его в сторону и спросила, что же между ними происходит. Тогда без лишних слов Пресняков ее поцеловал, и они начали встречаться.

Вначале родители Алены не одобрили ее выбора. Они были убеждены, что Никита ею воспользуется и бросит, однако у того были серьезные намерения. Настолько, что он даже ждал два года, когда Краснова будет готова к тому, чтобы от простых поцелуев и объятий перейти к чему-то более серьезному.

А вот юная Алена в какой-то момент испугалась и даже предложила Никите расстаться. Пришедшая в студию Краснова прямо сказала: "Не буду врать, это не была любовь с первого взгляда". Она объяснила, что в тот момент ей казалось: отношения развиваются слишком быстро. Никита ей нравился, однако ее смущала разница в возрасте.

Когда Краснова предложила Преснякову сделать паузу, он спокойной это воспринял, однако, по его признанию, вернувшись домой, был готов бить стекла. Он приложил все усилия, чтобы вернуть Алену. Хотя не скрывает, что после расставания ушел в отрыв и даже пытался найти другую девушку, однако забыть любимую не мог. Да и Алена, встретив другого парня, все равно помнила о Никите.

В итоге, спустя полгода они снова сошлись, а вскоре Пресняков сделал Красновой предложение.В конце июля 2017 года они сыграли шикарную свадьбу, однако пока о детях не думают. Несмотря на то, что любят малышей, Никита и Алена убеждены, что надо пока пожить для себя и встать на ноги в финансовом плане.