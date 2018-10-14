"Нас за это посадят": Панин ушел в отрыв с дочерью
Панин выложил в своем Instagram видео из внедорожника, который едет по пешеходной зоне города Саратова. Съемки была произведена из салона автомобиля.
Самого актера на записи не видно, но судя по голосам, актер ведет диалог со своей дочерью. Более того, на опубликованных кадрах ребенок заявляет, что "их со отцом посадят" за данный поступок. В это время перед автомобилем идут пешеходы.
Видеозаписью заинтересовались в Управлении ГИБДД по Саратовской области. Правоохранители проведут проверку в связи с тем, что внедорожник Панина проехался по пешеходной улице в региональном центре.
Сотрудники ГИБДД уже прокомментировали сложившуюся ситуацию. "Если факт нарушения правил дорожного движения будет установлен, то виновник произошедшего будет привлечен к административной ответственности", – сообщили в ведомстве.
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