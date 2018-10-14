Объявившаяся любовница раскрыла тайную связь с Серовым

Вышедшая из тени телеведущая Лариса Сладкова поведала об отношениях с певцом Александром Серовым. Она не постеснялась поделиться личными подробностями о связи с мэтром отечественной сцены.



Выяснилось, что эффектная блондинка уже давно встречается с Серовым. "Меня однажды пригласили на одно мероприятие, где должны были собраться многие знаменитости. <...> На самом мероприятии мне подарили много букетов, и в одном из них я нашла карточку с телефонным номером Серова", – рассказала дивы в эфире программы "Выход в люди".

После этого ведущая и певец начали встречаться, из-за чего Лариса часто бывала у Александра дома. Жилье музыканта произвело на спутницу впечатление.

Во время одной из таких страстных встреч девушка и получила синяк под глазом. Стоит отметить, что это произошло случайно.

По словам ведущей, именно Серов является "тем самым мужчиной, который смог удовлетворить все ее эротические фантазии". Она добавила, что Адександр — уникальный и очень щедрый человек, который не заслуживает поливания грязью.

Напомним, что ранее журналистка и телеведущая Лариса Сладкова из Челябинска опубликовала собственное фото, на котором у нее под глазом виднеется большой синяк. Ниже женщина призналась, что гематома – это последствие страстной встречи с исполнителем Александром Серовым. Вскоре журналистка удалила пост, однако ушлые пользователи Сети успели сделать скриншот фотографии.