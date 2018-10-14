Готова рожать одного за другим: Боярская откровенно о беременности

Беременная Елизавета Боярская посетила студию программы "Жена. История любви" с Кирой Прошутинской. Там актриса раскрыла свои планы и рассказала о семейном счастье.

Боярская призналась, что не собирается останавливаться на одном ребенке. Актриса намерена, как минимум, еще дважды познать радость материнства.

Кроме того, артистка выразила надежду, что у ее наследников будет минимальная разница в возрасте. Можно сделать вывод, что после нынешней беременности Боярская возьмется за работу над созданием нового малыша.

Елизавета поведела в эфире программы, что готова рожать любимому мужчине одного ребенка за другим, передает телеканал "ТВ Центр". Актриса убеждена, что рядом с ней находится идеальный отец.

Напомним, что актеры поженились в 2010 году. Интересно, что на регистрацию в ЗАГС влюбленные пришли в повседневной одежде. Боярская объяснила такое решение: "Это был такой молодой выпад, вызов традициям – сейчас я так понимаю. Тогда же было абсолютное убеждение, что все эти свадьбы, караваи – это так пошло. А теперь, когда мои подруги выходят замуж, я реву на свадьбах. Я проще стала к этому относиться".

По словам Боярской, они с Матвеевым ни разу не ссорились, хотя оба темпераментные люди. Елизавета рассказала: "Мы друг друга любим, мы склонны к самоанализу. Если у нас возникает камень преткновения, мы его всегда обсуждаем. И я всегда принимаю точку зрения Максима. Мы не повышаем никогда голос… И я не знаю второго такого отца – он потрясающий папа. Он землю готов перевернуть ради Андрея".