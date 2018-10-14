"Отмечаем": опухшая Волочкова в обнимку с мужчиной вызвала переполох

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова снова стала поводом для обсуждений. На этот раз злые языки обвинили знаменитость в том, что она не расстается с бутылкой и "виснет на каждом знакомом мужике".

Волочкова лишь опубликовала в Instagram фото со своим звукорежиссером, но недоброжелатели тут же принялись мешать балерину с грязью. Пользователи Сети заявили, что Анастасия хвастается новым любовником.

"Отмечаем триумфальный концерт Миши Борисовского в Самаре", – прокомментировала пост знаменитость. "Сразу видно, что хорошо отметили", "А друг-то будто и не рад вашим посиделкам", – написали под постом пользователи.

Кроме того, обитатели просторов Сети выразили предположение, что Анастасия продолжает спиваться. "Хватит бухать, скоро печень сядет", – призвали звезду. Стоит отметить, что на ней раз защитники кумира остались в стороне и не проявили активности.

Ранее балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram рассказом о том, как и где она заказывает себе сумочки. Пользователи Сети заподозрили, что перед ними банальная реклама.

Едва подписчики Анастасии Волочковой в Instagram прочитали про ее "любимый магазин" сумочек, как тут же заподозрили, что дело нечисто. Дескать, балерина продалась и занимается откровенной рекламой.

Кроме того, пользователей Сети смутила поза, в которой танцовщица показывала свои приобретения. Это был не фирменный шпагат Анастасии Волочковой, однако одну ногу она все же умудрилась отставить под не самым естественным углом.

