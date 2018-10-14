"Отмечаем": опухшая Волочкова в обнимку с мужчиной вызвала переполох
Волочкова лишь опубликовала в Instagram фото со своим звукорежиссером, но недоброжелатели тут же принялись мешать балерину с грязью. Пользователи Сети заявили, что Анастасия хвастается новым любовником.
"Отмечаем триумфальный концерт Миши Борисовского в Самаре", – прокомментировала пост знаменитость. "Сразу видно, что хорошо отметили", "А друг-то будто и не рад вашим посиделкам", – написали под постом пользователи.
Кроме того, обитатели просторов Сети выразили предположение, что Анастасия продолжает спиваться. "Хватит бухать, скоро печень сядет", – призвали звезду. Стоит отметить, что на ней раз защитники кумира остались в стороне и не проявили активности.
Ранее балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками в Instagram рассказом о том, как и где она заказывает себе сумочки. Пользователи Сети заподозрили, что перед ними банальная реклама.
Едва подписчики Анастасии Волочковой в Instagram прочитали про ее "любимый магазин" сумочек, как тут же заподозрили, что дело нечисто. Дескать, балерина продалась и занимается откровенной рекламой.
Кроме того, пользователей Сети смутила поза, в которой танцовщица показывала свои приобретения. Это был не фирменный шпагат Анастасии Волочковой, однако одну ногу она все же умудрилась отставить под не самым естественным углом.
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