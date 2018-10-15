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Шоу-бизнес

Чем закончилось шоу "Замуж за Бузову"

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Накануне, 14 октября, завершилось шоу, в котором скандально известная певица и ведущая Ольга Бузова искала потенциального мужа. В финал телепроекта "Замуж за Бузову" вышел Денис Лебедев, который сделал звезде "Дома-2" предложение, преподнеся обручальное кольцо.
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На протяжении нескольких недель Ольга Бузова путешествовала по Италии, где среди нескольких претендентов пыталась отыскать одного-единственного. Поющая ведущая позиционировала шоу таким образом, что, если на нем не найдет жениха, то не найдет уже нигде. В итоге в финал телепроекта "Замуж за Бузову" вышел сыровар Денис Лебедев.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Примечательно, что яркого блондина Бузова выделила еще в предыдущей серии. Тогда Ольга отправила домой сразу двух претендентов на свое сердце – Сергея Зеленского и Александра Гринева. Отметим, что с самого начала поющая ведущая выделила Гринева, периодически переживая из-за его странного, по ее мнению, поведения. Лишь в конце Ольга определилась со своими предпочтениями.

Впрочем, без интриги все равно не обошлось. В финале неожиданно появился Валентин Коробков, который вернулся на проект, чтобы еще раз побороться за Ольгу Бузову. Впрочем, телеведущая довольно четко дала понять, что ему следует вернуться в Москву. "Если ты хочешь что-то мне сказать сейчас, говори. В последний раз. Ты тогда ушел и не подумал обо мне. Я хочу, чтобы ты вернулся в Москву и был по-настоящему счастлив", – обратилась к Валентину Ольга в финале шоу "Замуж за Бузову".

В последнем выпуске передачи Ольга и Денис ходили на романтические свидания и наслаждались друг другом. Лебедев остался в полном восторге от похода в кафе, где вместе с Бузовой приготовил мороженое. "Именно с ней я открываю новые горизонты. Подчеркиваю для себя в сотый раз, какая Ольга чувственная девушка. С ней я по-другому посмотрел на мороженое! Я не ожидал такого сюрприза. Это было круто и очень нежно. Теперь буду постоянно просить Ольгу дома делать мне мороженое!" – рассказал Денис.

Ольга, по ее признанию, чувствовала, что мужчина хочет ее поцеловать, однако так и не решилась перейти к активным действиям. "Если я поцелую его, значит, он мой мужчина. К этому отношусь очень серьезно", – объяснила Бузова.

К вручению обручального кольца Ольга подготовилась основательно: она завила волосы и облачилась в длинное белое платье. Денис встретил ее в черном классическом смокинге. Он прочитал стихотворение, которое тронуло Бузову до глубины души, и преподнес кольцо. Она его приняла. Тем самым поющая ведущая дала понять, что нашла своего единственного, а также определила победителя шоу "Замуж за Бузову".

Автор: Наталья Аряева15 октября 2018, 08:45
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