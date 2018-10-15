Изменившаяся Джоли шокировала внешним видом

Актриса изменилась до неузнаваемости на съемках нового фильма. Она участвует в картине Come Away режиссера Бренды Чэпмен.

Фантастическая история станет приквелом к известным сказкам Льюиса Кэрролла. Анджелина играет мать Питера Пена и Алисы из Страны чудес, которые по сюжету являются братом и сестрой.

В картине Джоли предстанет в непривычном образе. Из брюнетки звезда перевоплотилась в блондинку. Кадр со съемочной площадки выложил на своей странице в Instagram темнокожий актер Дэвид Ойелоуо, который играет отца Питера и Алисы.

На снимке Анджелину можно узнать с большим трудом. Черное платье XIX-го века и светлый парик ее сильно преобразили. В подписи к своему посту Дэвид сообщил, что съемки уже начались. "Не могу дождаться, чтобы поделиться этим волшебным переосмыслением "Алисы в Стране чудес" и "Питера Пэна" со всеми вами", – написал артист.

Приятно сознавать, что после почти двух лет паузы из-за развода с Брэдом Питтом Анджелина вернулась к привычному рабочему графику. На ближайшее будущее у знаменитости запланирована работа в еще одном фильме.

Джоли утвердили на главную роль в драме The Kept по бестселлеру писателя Джеймса Скотта. Действие романа происходит в штате Нью-Йорк в 1897 году. Анджелина будет играть акушерку и многодетную мать, которая зимним вечером находит мертвыми дома мужа и четверых детей. Выживает только 12-летний сын Калеб.