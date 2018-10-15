Меган Маркл ждет ребенка от принца Гарри

Стало известно о беременности Меган Маркл. Супруга подарит принцу Гарри первенца весной.

На официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter появилось объявление о беременности супруги британского принца Гарри, американской актрисы Меган Маркл. Под фотографией, на которой запечатлены супруги, значится сообщение: "Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня ожидает ребенка весной 2019 года".

Счастливые Гарри и Меган решили поделиться новостью со всем миром, ведь они получили невероятную поддержку со стороны общественности, поженившись в мае. Напомним, свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

С тех пор в СМИ регулярно появляется информация о беременности Меган. Однако она без устали опровергает слухи, появляясь на публике в приталенных нарядах. И вот пересуды о том, что Меган ждет ребенка, подтвердились.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 октября 2018 г.

Отметим, что в настоящее время супруги совершают турне по миру. С 16 октября у пары начнутся официальные приемы в Австралии. Накануне Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Сидней. Герцогиня Сассекская, появившись на публике, сияла. Люди пришли в неописуемый восторг от встречи с королевской четой. Для сдерживания толпы фанатов власти Австралии были вынуждены прибегнуть к помощи полиции. Гарри и Меган пробудут в туре 16 недель и посетят несколько стран.