Лишившаяся волос вдова убивается по Марьянову

Прошел год, как не стало актера Дмитрия Марьянова. Вдова Ксения Бик, которая вскоре после смерти артиста радикально изменила внешность, посвятила ему душераздирающее послание.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик обратилась к покойному мужу с проникновенными словами.

"Тебя нет, тебя нет... и утро такое мутное, такое хмурое ... и не будет тебя и горизонт закрыт.... Тебя нет, тебя нет.. и горизонт закрыт.. .. как воздух, жгучая эта тоска, это проклятье ... тебя нет, тебя нет.. ... и не будет тебя? Но почему же я чувствую тебя так, Как безногий чувствует ногу? Которой нет! И не будет.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала убитая горем Бик.

Душераздирающий пост вдова дополнила собственной фотографией, выполненной в черно-белых тонах. Отметим, что вскоре после смерти Дмитрия Ксения радикально изменила имидж. Она сделала модную короткую стрижку, которая ей невероятно идет, придает стиль и шарм.

Многочисленные подписчики прокомментировали публикацию. Они поддержали вдову Марьянова. "Светлая память Димочке!🙏 Ксюшенька, мы с вами, дорогие наши девочки!", "Светлая память Диме. А Вам с дочерью сил и крепкого здоровья. Вы все выдержите. Вы сильная, Ксения!", "помним этот день, вспоминаем Диму и думаем о вас", "всегда останется в наших сердцах...", "Дима будет в наших сердцах всегда... Ксюша, любим и обнимаем, держись", "Ксюша, будьте сильными ) и любви вам. Она все победит . Мысленно с вами..." – высказались поклонники.

Напомним, Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года, находясь на лечении в подмосковном центре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, закупоривший легочную артерию. Правоохранительные органы выяснили, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую, а после отменили вызов и транспортировали артиста в больницу сами. Вскрытие выявило в крови Марьянова сильнодействующие препараты, которые применяются при лечении психических расстройств.