Костенко бросила новорожденную дочь

Футболист Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко впервые за три месяца провели время без маленькой наследницы. Об этом модель рассказала на своей страничке в Instagram.

Анастасия быстро пришла в форму после родов и тщательно следит за собой. Балует любимую жену и трехмесячную дочку Милану и глава семьи.

Молодая мать не отходила от малышки, проводя с ней все свое время. Лишь сейчас она решилась оставить дочь на несколько часов с бабушкой и немного отдохнуть вдвоем с супругом. По словам модели, она очень переживала, когда впервые уезжала из дома без дочери, но все прошло хорошо, передает Teleprogramma.pro.

"Миланка с бабушкой. Сегодня впервые выбрались с любимым в кино без дочи. Ох, три дня себя к этому готовила и переживала, как она будет себя вести, хватит ли молока. Бабушка Миланки говорит, что Мила ведет себя хорошо, ест и спит", – написала в микроблоге Костенко. По ее словам, они с Дмитрием посмотрели классный фильм и развеялись.

Напомним, в августе дочка модели и футболиста прошла таинство крещения. Показали счастливые родители поклонникам и личико Миланы.

Как писали Dni.Ru, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали родителями. Девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино". После Костенко рассказывала подписчикам, что роды были естественными, а сейчас она кормит малышку исключительно грудью. Также модель сообщила фанатам, что думает родить снова и планирует совмещать карьеру и материнство.