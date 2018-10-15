Подруга проболталась о беременности Саши Артемовой из "Дома-2"

В Сети вновь появились слухи о беременности экс-участницы реалити-шоу, супруги Евгения Кузина. Поклонники заговорили о возможном интересном положении девушки после неоднозначной публикации в микроблоге подруги Саши Елизаветы Кутузовой.

В Stories Instagram коллега Артемовой по реалити-шоу выложила видео с совместного времяпровождения с приятельницей. Лиза разместила ряд роликов, в одном из которых они сидят за накрытым столом с разными блюдами.

При этом Саша в обтягивающей черной одежде снята в профиль. Неудачный ракурс демонстрирует живот Артемовой. Поклонники сразу предположили, что звезда "Дома-2" беременна.

"На фото пузо явно 22-25 недель. И если на таком сроке сесть, не выпрямляя спины, то живот окажется именно под сиськами (здесь и далее стилистика, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала одна из пользовательниц соцсети. Были и те, кто посчитал, что жена Кузина просто пополнела, и ей нужно ограничить себя в пище. "У Артемовой всегда пузо, она как ушла с проекта, так все беременная ходит!", "Не, это живот не беременный, жирочек)", "Переела чуток", "У меня такой живот, когда пережру, так что джинсы давят и побольше живот надуется", – высказались фолловеры в аккаунте kuzkin_durdom2.

Напомним, что Кузин и Артемова ранее сыграли свадьбу. Пара воспитывает мальчика – сына бывшего участника телестройки и Маргариты Агибаловой. Слухи о возможной беременности Саши появляются в соцсетях не впервые.