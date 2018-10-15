Тарасов оправдался за миллионный долг по алиментам
По словам юриста, полузащитник "Локомотива" якобы задолжал дочери Ангелине по алиментам 15 миллионов рублей и подал иск на уменьшение суммы выплат. Также Жорин отметил, что футболиста могут лишить родительских прав.
Однако Дмитрий Тарасов в свое оправдание заявил, что деньги на содержание ребенка автоматически списываются с его счета. При этом футболист добавил, что все семь лет Оксана не работает и ей не на что было бы жить, если бы он не переводил бывшей семье деньги.
"Что касается долга в 15 миллионов. Эта цифра выдумана, этим вопросом занимается мой адвокат. У него есть доверенность, и, как он мне по итогу скажет, так и будет", – цитирует спортсмена Super. Футболист подчеркнул, что сейчас все его мысли заняты работой и новой семьей с Анастасией Костенко. Три месяца назад у супругов появилась дочка, которую счастливые родители назвали Миланой.
Напомним, что с Оксаной футболист начал встречаться, когда еще не был известен. Они развелись в 2011 году. Сейчас их дочке Ангелине уже девять лет.
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