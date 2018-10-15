Тарасов оправдался за миллионный долг по алиментам

Футболист ответил на претензии адвоката бывшей жены Оксаны Сергея Жорина, который заявил, что Дмитрий не платит алименты. Спортсмен заверил, что это не так.

По словам юриста, полузащитник "Локомотива" якобы задолжал дочери Ангелине по алиментам 15 миллионов рублей и подал иск на уменьшение суммы выплат. Также Жорин отметил, что футболиста могут лишить родительских прав.

Однако Дмитрий Тарасов в свое оправдание заявил, что деньги на содержание ребенка автоматически списываются с его счета. При этом футболист добавил, что все семь лет Оксана не работает и ей не на что было бы жить, если бы он не переводил бывшей семье деньги.

"Что касается долга в 15 миллионов. Эта цифра выдумана, этим вопросом занимается мой адвокат. У него есть доверенность, и, как он мне по итогу скажет, так и будет", – цитирует спортсмена Super. Футболист подчеркнул, что сейчас все его мысли заняты работой и новой семьей с Анастасией Костенко. Три месяца назад у супругов появилась дочка, которую счастливые родители назвали Миланой.

Напомним, что с Оксаной футболист начал встречаться, когда еще не был известен. Они развелись в 2011 году. Сейчас их дочке Ангелине уже девять лет.