Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл

Принцесса Евгения в бешенстве из-за беременности Меган Маркл. Внучка Елизаветы II уверена, что американка специально портит ей жизнь.

Отношения принцессы и актрисы не заладились с самого начала. Евгения, как и большинство членов королевской семьи, была против союза Гарри с простолюдинкой.

Из-за свадьбы принца Гарри и Меган Евгении пришлось перенести свое торжество, и она вовсе обозлилась на кузена и его пассию. Настоять на своем и венчаться весной принцесса не смогла из уважения к бабушке, зато накручивать себя и устраивать истерики Евгении никто не запрещал.

С мая принцесса копила обиду на Маркл и взорвалась в самый неподходящий момент – на собственной свадьбе. Евгения не смогла сдержать эмоций, когда в самый важный для нее день Меган перетянула все внимание на себя, объявив, что в скором времени подарит принцу Гарри наследника.

Как рассказали изданию RadarOnline присутствовавшие на торжестве, внучка Елизаветы II закатила скандал. "Евгения пришла в ярость и выбежала из зала. Принцессе понадобилось время, чтобы прийти в себя и вернуться к гостям. Ей кажется, что Меган специально украла ее праздник, выбрав особенный для нее день", – заявили источники британского таблоида.

Напомним, что 28-летняя внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж 12 октября. Ее избранником стал 32-летний Джек Бруксбэнк. Свадебная церемония состоялась в Виндзорском замке при участии множества гостей. В тот же день Меган Маркл и принц Гарри рассказали родственникам, что ждут ребенка.

