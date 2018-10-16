Меган Маркл и принцу Гарри предсказали рождение уродца

Едва мир облетело известие о беременности супруги британского принца Гарри Меган Маркл, как общественность стала строить догадки, как будет выглядеть первенец пары. Судебный художник Джо Маллинс представил свою версию, которая у многих вызвала неодобрение и даже испуг.

Так как срок беременности Меган Маркл еще маленький, неизвестно, какого пола будет ребенок у венценосной пары. Джо Маллинс представил на суд общественности два портрета – девочки и мальчика.

По мнению эксперта, дочь будет похожа на Меган – кареглазая брюнетка, а сын – на Гарри – рыжеволосый и голубоглазый, как принц. Маллинс утверждает, что созданные им портреты базируются исключительно на научных данных. Художник проводит своеобразный "генетический анализ", вычисляя доминантные и рецессивные признаки во внешности родителей, передает The Daily Mаil.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к портретам. Многие посчитали их уродливыми. "Какой ужас!", "Не могут быть у Меган и Гарри такие страшные дети", "Уродцы какие-то", "Фу!", "Никакой фантазии у художника. Отпечаток судебной практики налицо", – высказались оскорбленные в лучших чувствах поклонники.

This is what Prince Harry and Meghan Markle’s kids will look like according to a forensic artist #News #Breaking https://t.co/Gevt8Ij7IQ — Qazi (@idigitaleye) November 28, 2017

Напомним, что радостная новость о беременности Меган Маркл появилась через несколько часов после прибытия пары в Австралию в рамках королевского турне 15 октября. "Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко ценят ту поддержку, которую они получают от людей со всего мира после свадебной церемонии, состоявшейся в мае, и рады поделиться этой счастливой новостью с публикой", – сообщается в Twitter Кенсингтонского дворца.