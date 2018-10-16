Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести

Одиозная балерина снова оконфузилась. А хотела показаться гламурной девой.

Эпиграфом к сегодняшней жизни Анастасии Волочковой вполне могла бы стать фраза из рассказа Аркадия Аверченко "Под столом": "Все женщины, по-моему, дуры. Такую дрянь всюду развели… Напудрит нос и думает, что она королева неаполитанская… Ей-богу, право! Взять бы хлыст хороший, да так попудрить…"

Насте ведь кажется, что она красивая, востребованная и талантливая. А очередным снимком, который она разместила на странице в социальной сети, хотела подчеркнуть, что начитанная и сексуальная. Роскошная машина, книжка в руке, шубка, голые ноги. Белья, полагают поклонники, на стареющей Насте нет...

Разумеется, люди не могли пройти мимо и тут же стали бросать камни в некогда блиставшую балерину. Во-первых, им не нравятся странная обувь и изуродованные работой ноги Насти. "А зачем такие каблуки-ходули? Это уродство портит измученные ноги!", "У Вас худые ноги из-за чрезмерного потребления алкоголя. Наличие живота, худые ноги и опухшее лицо – это признаки алкоголизма. А они у Вас налицо", "Шуба и босоножки... Балерины ноги в тепле держат, но Вы уже давно не в строю, поэтому культяпки можно поморозить", – написали они.

Во-вторых, образ вывалившей свои прелести Волочковой очень напоминает путан из 90-х. "Ого, и посидеть за рулем тоже дали... А на сигнал нажать позволили? А так-то мы ничего не думали, все те же кэблы и шуба из тушкана, грязные волосы и злобный взгляд", "Человек болен, это же очевидно: только городские сумасшедшие так одеваются. Какая-то шубейка кургузая, голые ноги, босоножки с помойки..." – заявили пользователи. Но Насте плевать на злопыхателей и завистников.