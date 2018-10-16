Кейт Миддлтон празднует рождение малыша

Семейство герцогини Кембриджской празднует рождение малыша. Первенец появился у сестры Кейт Миддлтон, Пиппы.

Мальчик появился на свет 15 октября 2018 года в лондонском госпитале Lindo Wing. Его родители – 34-летняя Пиппа Миддлтон и 42-летний Джеймс Мэтьюз. Весит малыш почти 4 килограмма, все в восхищении, мать и ребенок чувствуют себя хорошо, сообщается в Twitter издания Daily Mail.

Пиппа – младшая сестра герцогини Кембриджской, супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон. Она вышла замуж за финансиста Джеймса Мэтьюза в мае 2017 года. О ее беременности было объявлено в июне этого года. А буквально накануне родов – 12 октября – Пиппа с мужем побывала на свадьбе британской принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.

I saw Pippa at Eugenie’s wedding on Friday and she looked amazing. And then she had a baby little more than 48 hours later. Those Middleton women are made of steel, I tell you ! �� ���� pic.twitter.com/gTRVzN7gv3 — Rebecca English (@RE_DailyMail) 16 октября 2018 г.

А незадолго до этого Пиппу Миддлтон сфотографировали в Лондоне. Сестру герцогини Кембриджской папарацци застали с пакетами из супермаркетов. Она прошла с покупками несколько кварталов столицы Великобритании. Обремененной пакетами и внушительным животом Миддлтон никто не помог, Пиппа была совершенно одна. Однако это обстоятельство, судя по лицу, нисколько ее не расстроило. Наоборот, в ожидании первенца младшая сестра герцогини Кембриджской буквально сияла от счастья.

Перед тем, как появилось сообщение о рождении сына Пиппы, была официально подтверждена новость новость о беременности Меган Маркл. Информация появилась через несколько часов после прибытия пары в Австралию в рамках королевского турне 15 октября. "Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года", – заявили в Кенсингтонском дворце.

