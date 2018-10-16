"Трудно сдерживать себя": Тарасов накинулся на бывшую жену

Футболист Дмитрий Тарасов решился на заявление. Он возмущен обвинениями бывшей жены.



Тарасов рассказал своим подписчикам в Instagram, что исправно отправляет деньги своей старшей дочери Ангелине. Также он отметил, что не имеет возможности видится с дочерью.

“Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться. Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребенком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – написал футболист.

Также Тарасов сообщил, что долго не хотел комментировать сплетни о себе, но его терпение подошло к концу. Он накинулся на экс-супругу. “Так всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет. Одно из моих правил– не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей ( у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно”, – добавил Дмитрий.

В завершение спортсмен посоветовал поклонникам не слушать сплетни и слухи, а заняться собственными проблемами. “Попрошу Вас, не знающих нас лично, не лезть туда, куда не следуют и заниматься своей жизнью и воспитанием своих детей. Они в этом нуждаются больше всего, чем незнакомый Вам человек, о вымышленной ситуации которого Вы знаете исключительно из желтых сми. У меня все прекрасно и Вам желаю того же: гармонии, любви и успехов 🙏🏻”, – сообщил Тарасов.

Напомним, первая жена Дмитрия Тарасова – Оксана обратилась к адвокату с просьбой взыскать с футболиста алименты к их общему ребенку Ангелине. Экс-супруга спортсмена заявила, что отец задолжал девочке сумму порядка 15 миллионов рублей.