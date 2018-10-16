"Гарику повезло": показавшая грудь Асмус восхитила красотой

Актриса Кристина Асмус напросилась на комплименты. Звезда предстала в пикантном образе.



В личном Instagram Кристина опубликовала снимок, видимо, со съемок. Звезда облачена в форменную рубашку МВД голубого цвета.

Пуговицы наряда расстегнуты и обнажают черный бюстгальтер и аккуратную грудь Асмус. “Красивые глаза 🧐🤪”, – игриво написала Кристина. Судя по всему, этой фразой знаменитость намекнула подписчикам, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Поклонники подыграли Асмус. Кто-то даже заметил в комментариях, что ее глаза очень красивые, а главное упругие и третьего размера. Многие отметили, что таким взглядом Асмус может навлечь гнев мужа – юмориста Гарика Харламова.

“Божественна ❗ как же Гарику повезло (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Очень красивые,аккуратные и упругие глаза👍😂”, “Ааа два глаза)))”, “Сейчас Гарик дома тебе покажет глаза😂”, “Глаза от глаз не отвести 😏😉”, “А речь действительно а глазах вообще идет?)”,”Гарик брат!!! Держись!! Они все такие!”,” Да, очень. Какой размер? 3? 👀”, – писали интернет-обыватели.

Меж тем, фолловеры, которые внимательно следят за жизнью Кристины, подловили ее на вранье. Они отметили, что Асмус на этом снимке в нижнем белье, хотя несколькими месяцами ранее говорила, что его не носит. Фолловеры предположили, что Кристина просто кокетничала тогда, ведь ходить без трусов и бюстгальтера негигиенично.