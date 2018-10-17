Положение Наташи Королевой ухудшилось

Наташа Королева ошиблась с отчеством Ивана Урганта, публично назвав его Ивановичем, хотя он Андреевич. Когда фанаты указали артистке на оплошность, она немедленно исправилась, но получилось, по мнению поклонников, еще хуже.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наташа Королева опубликовала объявление о предстоящих съемках шоу Ивана Урганта. Певица по какой-то причине назвала его Иваном Ивановичем, хотя отец шоумена – популярный актер и ведущий Андрей Ургант. К тому же его коллега Алла Михеева называет Ивана исключительно по имени и отчеству.

На этот прокол указали подписчики Королевой. Та попыталась оправдаться. "Как же я люблю приходить в гости к Ивану Ивановичу!!! Упс, вызывает раньше Завтра 17.09!!! Не пропустите эфир @vecherniy_urgant P.S а про отчество спецом проверила , а как все засуетились (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Наташа.

Однако после изменений даты съемки (на фотографии, которую выложила певица, значится 18.10) положение Королевой только ухудшилось. Внимательные подписчики обратили внимание на то, что артистка написала 17.09, и сделали вывод, что на сей раз она ошиблась с месяцем.

"17.09? точно? это ж сентябрь", "Наташа опять лоханулась) да что ж такое???", "А 17.09 – это сентябрь", "Отчество!?... месяц!?... странно!!...", "завтра же не 17.09 ,а 17.10", "Блин лучше б вообще ниче не писала, так обмишурилась", – высказались поклонники.

Отметим, что в этом году Королевой исполнилось 45 лет. В честь круглой даты популярная исполнительница приготовила грандиозную концертную программу, а еще записала хит под названием "Зять", который активно крутят на музыкальных каналах. Помимо Наташи, там снялись ее мать Людмила Порывай и супруг, стриптизер Сергей Глушко.