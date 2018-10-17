"Соседский мальчик": известный актер прилюдно отрекся от родного сына

В одном из выпусков программы "На самом деле" Первого канала супруга заслуженного артиста Александра Самойлова – Ирина Аверина – призналась, что не была верна мужу. Теперь актер пытается выяснить, является ли Аркадий, которого он 20 лет считал родным сыном, его кровным родственником.



Сам Самойлов также имел любовную связь на стороне. В том же эфире артист признался, что вел двойную жизнь и много лет подряд изменял супруге.

После шоу Самойлова заели сомнения. По его словам, супруга родила младшего сына Аркадия не от него. Артист заставил наследника пройти унизительную экспертизу ДНК.

Слова отца о генетическом тестировании для 19-летнего Самойлова-младшего стали последней каплей. Сын артиста всегда чувствовал себя нелюбимым отцом. Редакторам программы молодой человек сообщил, что родитель всю жизнь терроризировал его.

"Я полагаю, что некоторая доля преувеличения в его монологе существует. Не знаю, чем она навеяна, может быть, каким-то его настроением, но многого из того, что он сейчас вам поведал, я не делал. Аркадий является моим любимым сыном", – заявил заслуженный артист. Несмотря на безграничную любовь к наследнику, Самойлов сомневается в своем отцовстве.

В студии появился Аркадий Самойлов. "Зачем ты врешь, ты хоть что-нибудь хорошее говорил мне за всю жизнь?" – накинулся молодой человек на родителя.

Аркадий бросал в лицо отцу упрек за упреком. Детские воспоминания молодого человека потрясли присутствующих. "Знаете, что он обо мне сказал, когда спросили, что это за парень? – "Я соседского мальчика в школу веду". То есть он не согласился, что я – его сын, он не хотел этого говорить. Я маленький был", – поведал юноша. "Мне тогда казалось, что это смешно", – бросил в ответ Александр.

Ирина Аверина настаивает, что отец ее сына – Александр Самойлов. Однако проверка на полиграфе показала, что супруга заслуженного артиста точно не знает, кто является отцом ее ребенка. После Ирина призналась, что 20 лет назад у нее был красивый роман. Женщина в подробностях описала встречи с любовником, правда, имя его раскрывать не стала. Как выяснилось, Самойлов-старший знал, о ком идет речь. Этот человек – друг их семьи. "Импозантный испанец, русский испанец Андрес. Он здесь родился", – с улыбкой сообщил Александр.

Андрес Гонсалес также появился в студии. Мужчина отметил, что не удивится, если Аркадий окажется его сыном.

Ведущий программы Дмитрий Шепелев обнародовал итоги ДНК-теста. В руках у шоумена было два конверта, в одном – результаты исследования на определение родства между Александром и Аркадием, в другом – между Андресом и Аркадием. "Вероятность того, что Аркадий Самойлов является сыном Александра Самойлова, составляет 99,9%. Отцовство подтверждено", – сообщил Шепелев. Второй конверт ведущий открывать не стал.