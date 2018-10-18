Корчевников показал веселого Малахова в день траура

На странице в Instagram телеведущего появилось жизнеутверждающее фото. В кадре – улыбающийся коллега телеведущего.

На снимке позируют Андрей Малахов с супругой Натальей и мамой Бориса Корчевникова Ириной Леонидовной. Женщины сдержанно улыбаются в камеру, а радостнее всех выглядит ведущий.

Казалось бы, в милом фото нет ничего необычного, и оно не привлекло бы к себе особенного внимания, если бы не то, что опубликовано оно в день бойни в керченском колледже. Всеобщее горе заставило большинство наших соотечественников проникнуться скорбью и воздержаться от проявлений веселья хотя бы в социальных сетях.

В Крыму объявлен трехдневный траур. Многие российские телеканалы меняют свою сетку вещания. Проявлять ли солидарность – личный выбор каждого, и никто не в праве никого осуждать. Однако на фоне трагедии счастливое лицо телеведущего выглядит немного странно.

Отметим, что между Корчевниковым и Малаховым давно идет негласное соревнование – кто ведет шоу лучше. На первый взгляд, ведущие нормально общаются, но общественность вечно ищет подвох в их словах и поступках по отношению друг к другу. Можно предположить, что публикация снимка Борисом – тонкий укол.

Как писали Dni.Ru, днем 17 октября в керченском колледже устроил стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство 18-летний Владислав Росляков. По официальным данным, в бойне погибли 20 человек, более 50 получили ранения. Изначально рассматривались версии взрыва бытового газа и теракта, но позже стало ясно, что это не так.

