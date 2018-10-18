"Виталинка отчебучила": облысевшая Борисова сделала заявление
На своей официальной страничке в соцсети Instagram Дана Борисова поделилась с поклонниками своими злоключениями. После участия в передаче "Модный приговор" блондинка пожаловалась, что ей испортили волосы. "Волос на голове ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ, пришлось остричь длину ,от корня осталось около 3 см (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила она.
Однако телеведущая не унывает. Она приняла участие в записи очередного выпуска скандально известной передачи Андрея Малахова "Прямой эфир". В Stories Дана уточнила, что программа была посвящена исполнителю Прохору Шаляпину и бывшей жене легендарного актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской.
"Ну. что, друзья, сегодня обсудим потрясающую пару Прохора и Виталину. Инфоповод сегодня сенсационный. Виталинка Цымбалюк отчебучила напару с Прохором", – написала Борисова, заинтриговав поклонников. Отметим, что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин на своих страничках даже не обмолвились о съемках у Малахова.
Виталина и Прохор называют свои отношения "дружбой", но в СМИ просачиваются слухи об их намерении пожениться. "Виталина впервые живет как молодая женщина, а не обремененная кучей забот тетка в возрасте. Она бегает по модным магазинам, может сорваться с Прохором на концерт, выставку или вечеринку. Они ходят в дорогой спортклуб, по ночам ходят в кафе или гуляют по городу", – сообщил репортерам близкий к паре источник.
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