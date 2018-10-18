"Виталинка отчебучила": облысевшая Борисова сделала заявление

Дана Борисова, которая после неудачного опыта с волосами в экстренном режиме приводит себя в порядок, стала участницей ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Она сообщила, что передача была посвящена Виталине Цымбалюк-Романовской и Прохору Шаляпину, которые что-то "отчебучили".

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