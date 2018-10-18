Как близнецы: растерянная дочка Маликова показала двух малышей

Дочь композитора и певца Дмитрия Маликова Стефания стала участницей очень милой фотосессии. Девушка позировала не одна, а вместе с помощниками.



В личном микроблоге знаменитость опубликовала снимок с бэкстейджа. На нем она запечатлена сидящей вместе с белоснежными собаками на полу просторной лоджии.

Примечательно, что один пес спокойно лежит у ног девушки, а другого четвероногого друга она крепко сжимает в объятиях. Кто-то из поклонников отметил, что собаки просто великолепны, они абсолютно одинаковые, как близнецы.

"Какая прелесть 😊😍😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Стешенька очень красивая порода 🐕 фото супер! 👍", "Какая же Стеша лапочка ❤️❤️❤️❤️не могу 🙈😍😍💕💕💕", "О, какие милые малыши)))", "Зачем вы всегда такие гримасы делаете?😖😖 не красиво!" – писали интернет-обыватели.

"Укротительница животных 😛", – написала дочь композитора на снимке. К слову, работать с животными оказалось нелегко. Судя по Instagram Stories девушки, пушистые модели долго не хотели позировать. Собаки постоянно вскакивали с места и отправлялись знакомиться с обстановкой. И пока Стефания растерянно ожидала возвращения псов, организаторы фотосессии пытались урезонить своевольных животных.

Отметим, что Маликова уже давно начала карьеру модели. Она часто рекламирует одежду от модных брендов, участвует в показах и посещает светские мероприятия.

Параллельно дочь певца овладевает знаниями на журфаке МГИМО. Девушка уже попробовала свои силы на выбранном поприще. Недавно Маликова стала ведущей новой программы "В теме Kids" телеканала "Ю". Это еженедельный обзор всего, что происходит в жизни малышей и их родителей, а также самые интересные новости в мире Instagram .