Вышвырнутая сестра трогательно обратилась к беременной Меган Маркл

Беременность Меган Маркл очень обрадовала ее родственников. Возможно, появление малыша поможет герцогине Сассекской найти общий язык с отцом Томасом Марклом и сводной сестрой Самантой Грант.



Саманта, которая раньше довольно резко высказывалась в адрес супруги принца Гарри, узнав о скором пополнении в семье, сменила гнев на милость. Родственница герцогини предложила сестре забыть старые обиды и начать все с чистого листа.

"Я так взволнована и рада за них! Я действительно сожалею о наших прежних разногласиях и всех неприятных вещах, которые я когда-либо говорила, – тогда я просто не понимала, что происходит... Я очень рада этому малышу и считаю, что ради него мы должны забыть обо всех обидах: так будет лучше для Мэг, Гарри и будущего ребенка. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей большой семье все снова было в порядке", – рассказала Грант телеканалу DailyMailTV.

Сестра Меган рассказала, что в ней сидела обида за их общего отца Томаса. Именно поэтому она плохо говорила о родственнице. "Были моменты, когда Меган неправильно вела себя с отцом, но в глубине души я все равно люблю ее и желаю им с будущим малышом всего самого светлого! Я была потрясена новостями о ее беременности, сразу подумала: я отпускаю все прежние обиды. Невероятно рада за них с Гарри!" – добавила женщина.

К слову, недавно 53-летняя Саманта пыталась без приглашения попасть в Кенсингтонский дворец. Она давно настаивала на встрече с родственницей, однако королевская семья оставляла ее просьбы без внимания. Женщину вывели под руки из здания несколько офицеров. По словам очевидцев, сестра герцогини громко кричала и сопротивлялась полиции.