Пугачева бросилась к орущему благим матом юному фавориту

Запланированная встреча cорвалась. Такого поворота никто, кажется, не ожидал.

Поклонники обсуждают дебютный альбом стилиста Алишера под названием "Скажи мне, Алла!". Музой начинающего певца стала 69-летняя Алла Борисовна. Примадонна также приняла участие в съемках первого клипа будущей звезды эстрады. По словам Алишера, артистку так тронула его музыка, что она разрыдалась прямо перед камерой. Стилисту даже пришлось утешать ее в объятиях!

По всей видимости, дома у Пугачевой они хотели обсудить (или отметить) свежее творение. Алишер с другом направились в подмосковную деревню Грязь, где его ждала Примадонна всея Руси. Но, как говорится, человек предполагает, а бог располагает.

"А кто на трассе остался без бензина? Это мы. Поехали срочно к нашей любимой певице. Не доехав десять километров, машина заглохла, ибо *** сидеть, ржать и громко слушать музло, когда бак пустой", – написал Алишер на своей странице в соцсети. Сообщение он сопроводил обильной матерщиной – куда же без этого творческому человеку! Пост увидела директор певицы Елена Чупракова и лайкнула, несмотря на обсценную лексику

А Пугачева тут же бросилась на помощь к юному фавориту-сквернослову. Она срочно отправила в соседнюю деревню Кезьмино своего водителя, чтобы тот спас бедолаг и довез их до замка в Грязи.

Напомним, что Алишеру последняя народная артистка Советского Союза обязана своим молодежным образом. На пенсии Примадонна ушла от набивших оскомину бесформенных балахонов и стала одеваться креативно и модно: Алишер то в носочки ее обрядит, то в кожаную косуху, то в дерзкую мини-юбку...