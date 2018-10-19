Дочь Деми Мур возмутила дряблым телом

Американская актриса Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, появилась на красной дорожке в неудачном наряде, которое подчеркнуло все ее недостатки. Пользователи Сети раскритиковали необдуманный выбор звезды.

Вчера, 18 октября, Румер посетила гала-ужин AmfAR, средства с которого направляются в благотворительный фонд, занимающийся изучением и лечением СПИДа. Для мероприятия актриса выбрала ярко-желтое платье с открытыми плечами. Решение было не очень удачным, потому что девушке приходилось все время поправлять спадавший наряд. Пользователи обратили внимание на то, что дочь звезды "Крепкого орешка" набрала лишние килограммы.

Румер Уиллис поддерживает феминистское движение Body Positive, которое учит принимать свое тело таким, какое оно есть, и не стыдиться недостатков. Девушку совершенно не волнуют комментарии недоброжелателей.

Ее мать, 55-летняя актриса Деми Мур, недавно стала встречаться с коллегой Эдом Хелмсом, прославившимся благодаря фильму "Мальчишник в Вегасе". Любопытно, что Хелмс младшее Мур на 11 лет. Они познакомились на съемках американского фильма ужасов Corporate Animals, где исполнили главные роли. Премьера картины запланирована на следующий год.

Напомним, что Деми трижды была замужем. В первом браке с музыкантом Фредди Муром актриса прожила пять лет. Затем она вышла за Брюса Уиллиса и родила ему трех дочерей. В 2005 году звезда стала женой Эштона Катчера, который был младше ее на 16 лет. Их брак продлился восемь лет.