55-летняя Деми Мур закрутила нестандартный роман

Кажется, у звезды Голливуда налаживается личная жизнь. По словам близкой подруги актрисы, она встречается с коллегой.

По слухам, у известной разведенки Фабрики грез любовные отношения с актером Эдом Хелмсом. Он стал широко известен благодаря фильму "Мальчишник в Вегасе".

Выяснилось, что звезды познакомились на съемках американского фильма Corporate Animals Патрика Брайса, где исполнили главные роли. Выйти комедийный ужастик должен в следующем году.

Примечательно, что для 55-летней Деми выбор ухажера нестандартен. Ведь Эд младше ее всего на 11 лет, тогда как обычно звезда заводит романы с более молодыми парнями, передает портал YourTango. Как бы там ни было, пока никто из актеров не подтвердил эту информацию.

Публикация от Ed Helms (@edhelms) 15 Июн 2017 в 5:15 PDT

Напомним, Деми Мур трижды была замужем. В первом браке с музыкантом Фредди Муром актриса прожила пять лет. Затем она вышла замуж за Брюса Уиллиса и родила ему троих дочерей. В 2005 году звезда стала женой Эштона Катчера, который младше ее на 16 лет. Тем не менее их брак продлился восемь лет.

Публикация от Megan Gorman (@thewealthintersection) 25 Июл 2018 в 6:13 PDT

В марте этого года ходили слухи о том, что знаменитый голливудский сердцеед Брэд Питт начал встречаться с коллегой по творческому цеху Деми Мур. Актеры проводили вместе много времени.