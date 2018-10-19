Рэперу Джигану приписали измену жене с моделью

Музыканта заподозрили в неверности супруге Оксане Самойловой. Ходят слухи, что артист крутит роман с Ниной Липкиной.

Казалось бы, что еще нужно: красавица-жена, трое очаровательных дочерей, успех в карьере. Однако поговаривают, что у рэпера есть любовница – некая модель Нина Липкина.

Якобы Джиган встречается с девушкой на протяжении двух лет, передает StarHit.ru. Внешне она очень похожа на его супругу. Также есть информация, что Нина очень боится Оксану и не хочет, чтобы та узнала о романе с ее мужем.

Сам музыкант пока не комментирует подобные сплетни, но Липкина решила внести ясность в происходящее. "Мой день начался просто прекрасно. О себе я узнала много нового. Надеюсь, эта информация будет для многих очень полезной", – заявила модель в Stories на своей странице в Instagram, Липкина искренне посмеялась над подобными слухами и отметила, что даже не знает рэпера лично.

Отметим, что, несмотря на кажущийся со стороны образ идеальной семьи, Джигану все же иногда приписывают амурные дела на стороне. Ранее бывшая девушка рассказала, что Джиган, встречаясь с ней, бывало, строил отношения с другими женщинами.

Отметим, 30-летняя Оксана Самойлова и 32-летний певец Джиган женаты с 2012 года. Супруга рэпера ранее рассказала, что муж абсолютно никуда не отпускает ее одну. "В нашей семье под строжайшим запретом жена гуляющая, сидящая в ресторане сама по себе, с подругами. Вариант отдельного отпуска – это вообще за гранью нашей реальности", – призналась Оксана. По словам Самойловой, сначала она устроила скандал, но в итоге смирилась.