"Всех потрясла": Хилькевич с перекошенным ртом вызвала оторопь

Актриса Анна Хилькевич разозлила поклонников. Звезде пришлось пойти на поводу у интернет-пользователей.



Фолловеры Хилькевич в Instagram в последнее время начали замечать, что страница артистки перестала быть интересной. В профиле звезды сплошь постановочные снимки да рекламные публикации.

Пользователи Сети не стали скрывать недовольство от знаменитости. Они принялись распекать ее в комментариях.

Хилькевич прислушалась к подписчикам и выложила совсем не гламурное фото. Звезда запечатлена с перекошенным от зевоты лицом. "Тут мне прилетело от одной девочки, что моя страничка стала неживой🤔☠️ и я решила исправить ситуацию 😂 так поживей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?" – написала Анна под публикацией.

Необычный кадр вызвал у поклонников оторопь. Поначалу они не знали, как реагировать на выходку артистки. Многие встали на сторону Хилькевич и принялись защищать любимицу от нападок.

"Вас и так самый живой аккаунт😊 Как и на тв всегда здорово играете в образе – будто не играете))) А мнений может быть сколь угодно, главное, продолжайте быть собой: легкой и настоящей😉💌!", "Анна, вы просто супер! С удовольствием смотрю и читаю Ваши посты! Куда еще живей, не понимаю! Вы молодец! Очень интересная, веселая, красивая))) так держать!" – отметили верные фолловеры.

Другие же пошутили, что Анна зевотой "заразила" всех пользователей соцсети. "И я зевнула)", "Вы устроили настоящий флешмоб 😂😂", "Зевнула👌🏻", "Вы только позивали и я сражу за вами позивала", "Я аж зевнула", – отчитались подписчики перед артисткой.