Алчный Басков вгрызся в безмерные богатства разводящейся Степаненко

Богатство, которое может свалиться в скором времени на Елену Степаненко, не дает покоя Николаю Баскову. "Золотой голос России" ждет интересного предложения от супруги Петросяна.

Популярный исполнитель отметил свой 42-й день рождения в студии программы "Привет, Андрей!". Компания подобралась теплая: поздравить певца пришли, в частности, Филипп Киркоров, Нонна Гришаева, Елена Воробей, Анастасия Волочкова и Таисия Повалий. С лучшими пожеланиями к артисту обратилась и Елена Степаненко.

Именинник был в ударе и искрометно шутил. К примеру, Басков вспомнил о публикациях в СМИ, где утверждается, что Степаненко скоро отберет у Евгения Петросяна все совместно нажитое в браке имущество. "Лен, если ты все отсудишь, тогда звони", – сказал артистке Николай. Гости программы встретили предложение певца взрывом хохота.

Известно, что Елена Степаненко и Евгений Петросян подали на развод. Сейчас супруги в суде делят нажитое за время брака имущество, которое оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Причиной развода, по некоторым данным, стала связь юмориста с его помощницей Татьяной Брухуновой. Сам артист эти слухи не комментирует, напоминает Teleprogramma.pro.

Виновник торжества, конечно, не лишил присутствовавших возможности насладиться его чудесным голосом, исполнив любимые песни. Малахов продемонстрировал добытые им в архивах редкие кадры с 16-летним Николаем. Дамы сразу заметили, что волосы у Баскова в юности были темнее. Артист не моргнув глазом заявил, что всегда покупал краску оттенка "Натуральный блонд".