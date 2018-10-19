Зарабатывающая на хлеб Меган Маркл выносила чужой мусор

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о своей первой работе. Признание члена королевской семьи шокировало.



Меган и принц Гарри сейчас находятся в турне по Австралии. Супруги посетили штат Новый Южный Уэльс, а точнее старшую школу для девочек имени Макартура.

Члены королевской семьи, которые рьяно поддерживают феминистское движение, выступили перед учениками. Герцог заявил, что мужчины могут и должны помогать в борьбе за права женщин, а его супруга похвалила благотворительный проект девочек. Она призвала школьниц продолжать работу на благо обществу и посоветовала привлечь к работе мальчишек.

После Меган и Гарри принимали представители молодежного проекта “В лиге гармонии”. Во время беседы Маркл разоткровенничалась. Она рассказала, что достаточно рано стала зарабатывать на хлеб. "Я начала работать в 14 лет. Я выносила мусор, самый разнообразный. Это учит относиться этично к любой работе, не так ли?" – отметила герцогиня.

После Меган поблагодарила юношей и девушек за активность, и добавила, что восхищена добротой и оптимизмом современной молодежи. По ее словам, людям постарше этих качеств явно не хватает. Об этом сообщает The Mirror.