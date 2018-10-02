Стало известно о шантаже и новой сильной самке в отношениях Ани Лорак

Раскол в семье Ани Лорак продолжает будоражить воображение фанатов и общественности. Заинтересованные строят догадки о том, что происходит в личной жизни артистки.

Семья Ани Лорак казалась посторонним идеальной до тех пор, пока в Сети не появилось видео, на котором муж певицы Мурат нежно обнимает некую темноволосую женщину в караоке-баре. Причем совершенно не скрываясь от любопытных глаз. Разразился скандал.

Несмотря на то что Мурат называет Ани своей единственной и бесконечной любовью, а сама артистка упорно отмалчивается, в Сети то и дело появляется информация о том, что происходит в их семейной жизни. Откровенничают люди из ближайшего окружения плюс делятся сенсационными данными нумерологи, астрологи, экстрасенсы.

Так, нумеролог Ольга Перцева убеждена, что Ани Лорак оказывала моральное давление на пассивного мужа. "Каролина регулярно его шантажировала расставанием, возможно, в некоторых случаях указывала на дверь, что никак недопустимо для восточного мужчины. Ее матрица содержит "программу разрыва", а его матрица в целом не ориентируется на отношения. Он всегда жил по принципу "Есть женщина – хорошо, нет – тоже хорошо", – цитирует специалиста Passion.ru.

Перцева высказала мнение, что все бы так и шло, однако семейная жизнь Мурата могла измениться под воздействием другой женщины. "Долгие годы пару удерживала вместе именно энергетическая зависимость Мурата от Каролины, но так как он в целом человек, склонный к таким зависимостям, то в его поле могла появиться более сильная самка, с сильным сектором "энергия" и переключить внимание на себя", – рассказала нумеролог.

Специалист уверена, что если измена имела место быть, то Ани Лорак не сможет ее принять, простить и забыть, потому что в ней силен сектор "память".